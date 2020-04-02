«Боюсь выходить на улицу»: Беременная Катя Жужа пожаловалась на панические атаки на фоне COVID-19

02.04.2020, 17:30, Разное

Экс-ведущая шоу «Дом-2» пояснила о панических атаках на фоне пандемии коронавируса. Беременная Катя Жужа боится выходить из дома.

Поклонники заметили, что уже вторая ведущая скандальной программы жалуется на непростую реакцию организма, существенно снижающую качество жизни, так называемые панические атаки. Как считают некоторые, телеведущие, скорее всего, путают обычную панику и атаку. Вторая является беспричинным приступом тревоги и страха. В данном случае причина, как говорят, налицо, и является естественным проявлением чувств человека. Кроме того, Катя Жужа вынашивает ребенка, поэтому опасения её можно считать усиленными.

Приступ панической атаки сопровождается неприятными ощущениями: сердцебиением, приливом холодного пота, дрожью в ногах, болью в груди, затруднением дыхания и сердцебиением. Симптомы могут быть самыми разными, но главное — они должны бесследно проходить через 5−20 минут вместе с ощущением страха. Такой диагноз не может быть поставлен на основании одних симптомов. Их может вызывать целый ряд заболеваний, например, патология сердца. Сама по себе паническая атака обычно не причиняет какого-либо вреда взрослому человеку. Симптомы очень неприятны, но довольно быстро проходят. Главной бедой становится страх того, что паника повторится.

А в случае с беременностью опасность состояния связана с внутриутробным развитием ребенка. Поэтому и советуют поклонники Кати Жужи все-таки посетить врача, ведь если проблемой не заниматься, последствия трудно спрогнозировать.