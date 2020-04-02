 

Сербия получила российскую помощь в связи с коронавирусом

02.04.2020, 17:30, Новости дня

В Сербию прибывает российская помощь в связи с коронавирусом, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подтверждена дружба, и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу», – написал Вучич в Twitter.

Как сообщила пресс-служба президента Сербии, Вучич в четверг провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Франции. 

Ранее Вучич заявил, что на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких «происходит повсеместный грабеж». 26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом.

Напомним, Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано 1171 случай заражения коронавирусом. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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