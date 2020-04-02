 

Samsung во время пандемии жертвует смартфоны пациентам с коронавирусом

02.04.2020, 17:30, Разное

Многие крупные мировые производители во время пандемии COVID-19 в мире не остались в стороне от проблем и вносят свой вклад в борьбу с заболеванием. Южнокорейский технологический гигант Samsung начал жертвовать смартфоны пациентам с коронавирусной инфекцией.
Таким образом компания старается облегчить жизнь заражённым людям и дарит им возможность нормально общаться с родственниками или друзьями. Кроме того, Samsung жертвует планшеты школам. Поскольку многие учреждения из-за карантина проводят занятия дистанционно, то подобная помощь производителя электроники весьма своевременна, обеспечивая педагогам и ученикам возможность всегда оставаться на связи и продолжать обучение.

Сообщается и о пожертвованиях Samsung государствам, охваченным пандемией коронавируса. Технологический гигант поставил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты, в числе которых маски и антисептики. Сумма, на которую была закуплена медицинская продукция и оборудование, составляет около 29 миллионов долларов.



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