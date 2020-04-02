 

Жителей Нижегородской области обязали получать разрешение на выход из дома по любому поводу

02.04.2020, 17:28, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин​ 2 апреля утвердил систему контроля за соблюдением режима жителями региона в условиях эпидемии коронавируса. Она предполагает, что выходить из дома граждане теперь смогут только по разрешению в виде QR-кода, которое можно оформить на специальном портале и получить на свой мобильный телефон, говорится в заявлении пресс-службы правительства области. 

Чтобы покинуть дом или квартиру, нижегородцам нужно предварительно оформить заявку на выдачу QR-кода с помощью сервиса “Карта жителя Нижегородской области”. Жители области, которые уже пытались это сделать, отмечают, что в причинах выхода из дома есть выход на работу, посещение магазина/аптеки, выбрасывание мусора и выгул животных. 

При этом на поход в магазин отводится 3 часа, выгул собаки  1 час, вынос мусора – 30 минут. 

 

“Право находиться на улице имеют и те, кто пошел выгуливать собаку или выносить мусор. Правда, сотрудник правоохранительных органов может попросить показать паспорт, чтобы подтвердить, что человек находится рядом с домом”, – уточнил губернатор. 

QR-коды не нужны будут медработникам и волонтерам: они могут вместо разрешения на выход показать полицейским удостоверение. 

Также для получения кода на сайте необходимо указать адрес выхода, адрес пункта назначения и время выхода из дома. “Также необходимо указать, есть температура или нет, был ли в других странах за последнее время. При регистрации также необходимо указать ФИО и паспортные данные (серия и номер). После этого QR-код даётся автоматически”, – рассказал нижегородец.

Тем, кто не имеет смартфонов, нужно подать заявку по номеру “112”. 

Ранее о введении системы электронных пропусков для выхода из дома заявили власти Татарстана. Там для перемещения по городу необходимо получить специальный код по SMS. За отсутствие пропусков жителям грозят штрафы.

Выдачу QR-кодов для выхода из дома также планируют ввести в Москве. 

 



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