 

Глава Коми подал заявление об отставке

02.04.2020, 17:25, Новости дня

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

 

 

 

 

 

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Публикация от Сергей Гапликов (@gaplikovkomi) 2 Апр 2020 в 7:23 PDT

Сергей Гапликов в 1996 году начал работать в префектуре Восточного административного округа Москвы, а в 2000 году перешел в Министерство экономического развития и торговли РФ.

В 2004 году Гапликов занял пост главы правительства Чувашии, в 2010 году — заместителем руководителя аппарата Правительства РФ.

В 2011 году Владимир Путин назначил Сергея Гапликова президентов госкорпорации "Олимпстрой". В 2015 году он стал исполняющим обязанности главы республики Коми. Через год на всенародных выборах Гапликов был избран на высший руководящий пост в регионе.



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