Телебашня и стадион Ростова окрасятся в синий цвет

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02.04.2020, 17:25, Новости дня

В рамках всемирной акции "Зажги синим" самые известные объекты Ростова-на-Дону окрасятся в синий цвет. Иллюминация загорится на телебашне и стадионе "Ростов Арена". Цель мероприятия – привлечь общественное внимание к проблеме аутизма. Синий — цвет известной американской научной организации помощи аутистам Autism Speaks, передает ГТРК "Дон-ТР".

Как сообщили представители пресс-службы правительства региона, примерно у каждого сотого ребенка в мире диагностируют расстройство аутистического спектра. Акцию "Зажги синим" проводят во многих странах мира. В РФ в ней участвуют ключевые объекты в крупных городах страны.

Отметим, в настоящий момент не существует лекарств, которые могли бы вылечить аутизм, однако существуют педагогические методы, помогающие преодолевать трудности, связанные с эти заболевание, жить в обществе, дружить, работать и учиться. Чтобы поменять отношение к людям с аутизмом в лучшую сторону необходимо привлечь внимание к этой проблеме. Для этих целей в РФ действует фонд "Выход".

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



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