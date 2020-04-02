Новак: переговоры с Саудовской Аравией по нефти возможны, но многие считают, что это бесполезно

02.04.2020, 17:25, Новости дня

Возможность переговоров с Саудовской Аравией о возвращении к сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи существует, но многие страны считают, что это бесполезно, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Россия не исключает такой вариант развития событий. Если такое желание проявят страны, входящие в ОПЕК+ и другие страны-экспортеры, поскольку они попали в трудное положение, то "я этот вариант (вариант переговоров — прим. ред.) не исключаю", отметил Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Новак пока не общается с "коллегами из Саудовской Аравии в таком режиме. Между министрами не общались в настоящее время".

Но глава Минэнерго общается с другими министрами из многих стран, которые входят в ОПЕК и ОПЕК+. Есть общее понимание, что на рынке сложилось достаточно серьезное положение, которое не могли прогнозировать на встрече в Вене 6 марта, пояснил Новак.

Однако основную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+, подчеркнул министр.

Многие страны настроены на то, что обстановка изменится лишь при увеличении спроса на нефть. При этом сейчас невозможно принять меры по сокращению добычи странами ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки. Это примерно половина из общей добычи всех стран, входящих в ОПЕК, пояснил Новак.

Между тем сокращение спроса уже влечет за собой сокращение предложения со стороны многих стран, которые находятся "в конце цепочки маржинальности", заключил Новак.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил 2 апреля, что президент Владимир Путин уже провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.