Президент принял отставку губернатора Архангельской области

02.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин принял отставку Игоря Орлова с поста губернатора Архангельской области и назначил временно исполняющего обязанности региона.

«(…) постановляю: 1. Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И.А. по собственному желанию. 2. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Орлов объявил об отставке ранее в четверг.