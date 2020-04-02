 

Малышева рассказала о работе сына с коронавирусными больными в США

02.04.2020, 17:13, Новости дня

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что ее сын обучается в США по специализации «кардиология» и в настоящее время он помогает бороться с коронавирусом.

«Мой сын проходит обучение в США по специализации кардиология в одном из трех крупнейших кардиологических госпиталей Америки. И этот госпиталь переквалифицировали в госпиталь по приему коронавирусных больных», – рассказала Малышева «Московскому комсомольцу».

По ее словам, в настоящее время в госпитале отменили все плановые кардиопроцедуры, а все, кто работает и учится, «вышли бороться с «короной».

«Мой сын тоже вышел в реанимацию с 1 апреля. Сегодня это не зависит от специализации», – добавила телеведущая.

По ее словам, в США ситуация «объективно сложная». При этом маски и костюмы в госпитале появились, рассказала она.

«Есть надежда, что врачи справятся. Ведь для мирной жизни не нужно столько реанимационных коек и аппаратов ИВЛ. А сейчас – на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая», – добавила Малышева.

Ранее Малышева заявляла, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

09.02 / В Петербурге арестовали политолога Ольшевского

19.03 / В России водят новые правила по оформлению больничных для отправленных на карантин

10.02 / «Водитель выскочил из салона и начал орать матом»: глава ассоциации политтехнологов схлестнулся с «Яндекс.Такси»

09.03 / Глава ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной

11.02 / Оппозиция сбила вертолет сирийской армии

01.04 / Коронавирус выявили у 29 детей за сутки в Москве

26.03 / Глава Башкирии уговорил бойца Джеффа Монсона переехать в Уфу и тренировать детей

20.03 / Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

20.03 / Динамика коронавируса на 20 марта: Мишустин сообщил о шести новых препаратах от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска