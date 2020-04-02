 

Роскосмос отложил запуск модуля «Наука» к МКС

02.04.2020, 17:13, Новости дня

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоится в начале 2021 года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Центр Хруничева: непрерывные испытания МЛМ для российского сегмента МКС перед отправкой его на Байконур. Специалисты надеются закончить работу в мае», – написал Рогозин в Twitter. 

По его словам, пуск состоится «в начале следующего года».

Центр Хруничева: непрерывные испытания Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ для российского сегмента #МКС перед отправкой его на Байконур. Специалисты надеются закончить работу в мае. Далее – электроиспытания непосредственно на космодроме и пуск в начале следующего года pic.twitter.com/kVHZzhEsBS

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 2, 2020

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на МКС.



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