 

“Голые, но защищенные”: В Чехии нудистов обязали носить маски

02.04.2020, 17:09, Разное

На чешском пляже Лазне-Богданеч на фоне мировой вспышки COVID-19 некоторые отдыхающие нарушили карантин. Нудисты вместе с одеждой сняли и респираторные маски, что послужило сигналом для полицейских.
Из слов пресс-секретаря полиции Маркеты Яновской известно, что нарушающим порядок не выписали штраф, а только сделали предупреждение из-за единичного случая. В Чехии в период эпидемии коронавируса условия ношения масок и иных защитных средств остается таким же, как и в других европейских городах.

В полиции отмечают, что в определенных местах люди могут не надевать одежду, но должны носить респираторы, маски и другие средства, которые прикрывают нос и рот.



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