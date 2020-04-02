 

Валентина Матвиенко объяснила рост продаж водки в России дефицитом антисептиков

02.04.2020, 17:09, Разное

На фоне увеличения в РФ количества случаев заражения коронавирусом в стране отмечается рост продаж спиртосодержащих напитков, в частности, водки. Политик и дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко объяснила данную тенденцию дефицитом антисептиков.
Спикер отметила, что российские производители водки в ответ на запрос предоставили статистику, согласно которой продажи алкоголя в РФ в последнее время увеличились. В то же время наблюдается нехватка в стране ряда необходимых средств индивидуальной защиты, в числе которых санитайзеры. Валентина Матвиенко говорит, что население находит выход из ситуации, используя вместо антисептиков водку, и это, соответственно, повлияло на уровень продаж. При этом политик отмечает, россияне правильно используют алкоголь, «употребляя не внутрь, а наружно» – для дезинфекции рук и поверхностей в целях снижения риска заражения коронавирусом, информирует интернет-портал New Inform.

COVID-19 впервые зафиксирован в декабре минувшего года в китайском городе Ухань. По последним данным, коронавирусная инфекция распространяется в большинстве стран мира, заражено около 800 тысяч человек. В РФ число подтверждённых случаев – свыше 3,5 тысяч. Более 230 пациентов выздоровели, 30 – скончались.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В Челябинской области мать звонила 327 раз, чтобы вызвать детского врача

31.03 / В Москве и Московской области скончались пять пациентов с коронавирусом

26.03 / В Подмосковье пожар унес жизнь человека

13.03 / Мнение: Принуждение «буржуазии» к труду, отмена налоговых льгот и история стартапера-коммуниста

23.02 / Samsung Galaxy S20 Ultra удивил в реальных тестах

02.02 / Назван ТОП-10 наиболее востребованных в России в 2019 году немецких автомобилей

04.03 / Мнение: «Мошенники в мире искусства»: книга финского полицейского

28.03 / Мнение: Из хроники всемирной борьбы

09.03 / Певица Саша Зверева подтвердила слухи о четвертой беременности

23.03 / Эксперты назвали 4 гигиенические ошибки, снижающие защиту от вирусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска