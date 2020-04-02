Валентина Матвиенко объяснила рост продаж водки в России дефицитом антисептиков

02.04.2020, 17:09, Разное

На фоне увеличения в РФ количества случаев заражения коронавирусом в стране отмечается рост продаж спиртосодержащих напитков, в частности, водки. Политик и дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко объяснила данную тенденцию дефицитом антисептиков.

Спикер отметила, что российские производители водки в ответ на запрос предоставили статистику, согласно которой продажи алкоголя в РФ в последнее время увеличились. В то же время наблюдается нехватка в стране ряда необходимых средств индивидуальной защиты, в числе которых санитайзеры. Валентина Матвиенко говорит, что население находит выход из ситуации, используя вместо антисептиков водку, и это, соответственно, повлияло на уровень продаж. При этом политик отмечает, россияне правильно используют алкоголь, «употребляя не внутрь, а наружно» – для дезинфекции рук и поверхностей в целях снижения риска заражения коронавирусом, информирует интернет-портал New Inform.

COVID-19 впервые зафиксирован в декабре минувшего года в китайском городе Ухань. По последним данным, коронавирусная инфекция распространяется в большинстве стран мира, заражено около 800 тысяч человек. В РФ число подтверждённых случаев – свыше 3,5 тысяч. Более 230 пациентов выздоровели, 30 – скончались.