 

Знакомство с мамой и прогулки под луной: как развивается роман Ирины Шейк и Вито Шнабеля

02.04.2020, 17:01, Разное

Пока большинство американцев задается вопросом, где купить маски и как занять себя, сидя дома, Ирина Шейк и Вито Шнабель не стесняются выходить на улицу даже в разгар пандемии коронавируса. Вчера новоиспеченная пара была замечена у входа в апартаменты Вито на Манхэттене – сразу после ночного променада по городу.

Ирина Шейк и Вито ШнабельПримечательно, что утром того же дня Шейк также была замечена у дома Шнабеля. И сопровождала модель ее мама Ольга, которая, судя по фото папарацци, уже успела не только познакомиться с Вито, но и погостить у него. Сначала Ирина, не скрывая улыбку, поздоровалась с предполагаемым бойфрендом, затем вместе с мамой села в его Range Rover.

Ирина Шейк с мамой Ольгой у машины Вито ШнабеляВито ШнабельВито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться,— рассказал инсайдер Us Weekly, отметив, что 34-летняя модель и 33-летний арт-дилер познакомились несколько лет назад. До Ирины у Вито было несколько громких романов. Эль Макферсон, Лив Тайлер, Деми Мур – лишь малая часть имен из послужного списка Вито, которого не упрекнешь в отсутствии вкуса. Последним громким романом Шнабеля стали отношения с Эмбер Херд – о них заговорили весной 2018 года. К тому моменту актриса успела расстаться с миллиардером Илоном Маском, а арт-дилер завершил роман с супермоделью Хайди Клум. Впервые влюбленные попали в кадр папарацци в начале мая, когда их сфотографировали вдвоем на заднем сиденье внедорожника в Нью-Йорке. Слухи о своем романе никто из них не комментировал, да и на публике пару больше не видели вместе. Но спустя месяц появились первые снимки, доказывающие, что между актрисой и арт-дилером действительно начались романтические отношения.

Эмбер Херд и Вито ШнабельЧто касается Ирины Шейк, с отцом своей дочери Леи, актером Брэдли Купером, она рассталась в прошлом году, и до сих пор не представляла публике новых возлюбленных.

Я действительно рву все связи. Думаю, некоторые в самом деле боятся этой холодности. Немногие знают, что под всем этим – добрый, милый человек, который плачет в интервью,

– говорила тогда Шейк.

Брэдли Купер, Ирина Шейк и ЛеяКликните на фото для просмотра галереи



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