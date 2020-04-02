 

Цена российской нефти марки Urals достигла минимума марта 1999 года

02.04.2020, 16:53, Разное

Нефть российского производства марки Urals по своей стоимости достигла минимального с марта 1999 года показателя, снизившись в северо-западной части Европы до отметки в 10 долларов 54 цента за 1 баррель. Об этом проинформировали население представители аналитического агентства Argus.
Что касается скидки на Urals – если сравнивать её с таковой Brent, стоит отметить, что она уже не меняется вот уже четвёртый день подряд. Речь идёт о 4 долларах 75 центах на каждый баррель, и это является минимумом дисконта с июня 2008 года.

На территории Средиземноморья ценник к партиям Urals при объёме по 80 000 также достиг минимума, фиксировавшегося в марте 1999 года – а именно отметки в 12 долларов 79 центов. Уменьшение в данном случае составило 2 доллара 25 центов. Скидка же по отношению к Brent осталась прежней – $2,5 за баррель.

В агентстве добавили, что дисконт на российское «чёрное золото» продолжает оставаться на наиболее высоком уровне с мая 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что отечественная компания «Роснефть» приняла решение прекратить свою деятельность в Венесуэле, вместо чего будет реализовывать активы, связанные с данной южноамериканской страной.



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