Владимир Путин наделит губернаторов дополнительными полномочиями

02.04.2020, 16:53, Новости дня

Главам регионам в связи с распространением коронавирусной инфекции и продлением нерабочих дней до 30 апреля будут предоставлены дополнительные полномочия, они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, в Москве переломить ситуацию с коронавирусом, несмотря на все усилия властей, пока не удается.

Органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу, перечислил Путин.

При необходимости дополнительных ограничений по работе системообразующих предприятий, регионы обязаны согласовывать решение с федеральным правительством, отметил президент. Кроме того, власти регионов должны согласовывать свои действия по борьбе с коронавирусом с Роспотребнадзором.

Он поручил полпредам плотно контролировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве, сказал глава государства.