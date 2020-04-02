Милявская рассказала, что Цекало тайно присваивал часть её гонораров себе

02.04.2020, 16:53, Разное

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская, минувшей осенью отметившая своё 56-летие, стала гостьей авторской программы «В гостях у Дмитрия Гордона». Артистка откровенно ответила на вопросы украинского журналиста, один из которых касался её семейной жизни с третьим супругом – шоуменом Александром Цекало.

По словам Лолиты Милявской, избранник временами обманывал её с деньгами, так как являлся ещё и продюсером исполнительницы, а потому не сообщал точные суммы её гонораров за концерты. И лишь при расторжении брака певица выяснила: экс-супруг называл ей одни цифры, а на самом деле получал за её выступления намного больше денег. Однако Лолита Милявская тогда не стала требовать назад заработанные своим трудом финансы, которые недополучила. Теперь певица может уважать бывшего избранника лишь за одну фразу, озвученную им после расставания. «Ты смогла пройти славу и деньги, в отличие от меня, сказал он», – поделилась воспоминаниями эстрадная звезда.

Прежде Лолита Милявская испытывала чувство страха остаться без работы – и именно это она теперь считает основной проблемой во взаимоотношениях с Александром Цекало. Только спустя годы исполнительница осознала: она вполне может состояться как самостоятельная артистка.