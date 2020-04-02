 

Путин выразил благодарность врачам и волонтерам на фоне коронавируса

02.04.2020, 16:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу, выразил благодарность медикам, добровольцам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

«Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Завершается неделя, которая была объявлена в РФ нерабочей», – начал глава государства, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, российские врачи держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса. 

«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни», – сказал Путин. 

Напомним, президент выступает со вторым обращением к гражданам страны в связи с ситуацией по коронавирусу. 

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Владимира Путина, которые он раздал по итогам своего первого обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Прокуратура: «Мы извинились перед Голуновым». Голунов: «Мне об этом неизвестно»

13.02 / Смартфон Honor 9X в РФ появился в новом изумрудно-зеленом цвете

19.02 / Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым – Волкер

14.03 / Рейс Челябинск – Москва начал подготовку к экстренной посадке в Казани

05.03 / Дубилет: Будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу

08.02 / Потенциал для продолжения протестов есть, потому что 70% украинцев против рынка земли – Билецкий

07.02 / Посол рассказал о сложной эвакуации россиян из Уханя

05.03 / В Мексике сбежавший с ранчо лев загрыз человека

11.02 / Российский журналист о портрете Путина в лифте московского дома: В основном все жители говорили матом. Это – реальная картина отношения

14.02 / СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска