Путин выразил благодарность врачам и волонтерам на фоне коронавируса

02.04.2020, 16:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу, выразил благодарность медикам, добровольцам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

«Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Завершается неделя, которая была объявлена в РФ нерабочей», – начал глава государства, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, российские врачи держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса.

«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни», – сказал Путин.

Напомним, президент выступает со вторым обращением к гражданам страны в связи с ситуацией по коронавирусу.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Владимира Путина, которые он раздал по итогам своего первого обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.