Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку

02.04.2020, 16:48, Новости дня

Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил о решении сложить полномочия.

«Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в четверг заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Сергей Анатольевич Гапликов родился 29 апреля 1970 года в городе Фрунзе (ныне – Бишкек) Киргизской ССР. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 (временно исполняющий обязанности главы Республики Коми с 30 сентября 2015 по 22 сентября 2016).

В 2010-2011 годах занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства России. В 2011-2014 годах – президент ГК «Олимпстрой». В 2004-2010 годах – председатель кабинета министров Чувашской Республики.