 

Владимир Путин объявил о продлении вынужденных нерабочих дней до 30 апреля

02.04.2020, 16:36, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе обращения к российскому народу сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Глава государства отметил, что нерабочая неделя дала РФ выиграть время для упреждающих действий в борьбе с эпидемией. Удается оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детсадах и школах, передает РИА «Новости».

Однако угроза коронавируса сохраняется, пик эпидемии в мире и РФ еще не пройдет, сказал президент.

 



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