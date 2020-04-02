 

Доктор Комаровский объяснил, нужно ли дезинфицировать одежду в целях профилактики от коронавируса

02.04.2020, 16:30, Разное

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в ходе прямого эфира со Светланой Лободой в Instagram обсудил меры профилактики коронавируса. Доктор объяснил, в каких случаях рекомендовано дезинфицировать одежду.
По словам врача, последняя мера не является обязательной. К дезинфекции одежды стоит прибегать только в тех случаях, когда человек выходил в ней на улицу и, к примеру, прикасался к потенциально опасным местам скопления микробов, рядом с ним кашляли или чихали, происходил тактильный контакт с окружающими. Если же ничего подобного не было, то Комаровский советует лишний раз «не нагнетать» ситуацию. Лучшим вариантом медик называет вывесить одежду на проветривание под солнечные лучи, а в следующий раз просто надевать запасной комплект.

Также доктор Комаровский напомнил, что даже принесённый на обуви и одежде вирус не значит обязательное заражение. Это происходит при попадании возбудителя на слизистые оболочки, поэтому после возвращения с улицы важно сразу тщательно помыть руки с мылом и не прикасаться к лицу. В целях профилактики коронавируса перед входной дверью желательно иметь дезинфицирующий коврик, а уборку проводить с хлорсодержащими отбеливателями.



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