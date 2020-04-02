Xiaomi планирует выпустить флагманский смартфон со 144 Мп камерой уже в 2020 году

02.04.2020, 16:30, Разное

Современные производители относительно недавно начали оснащать свои смартфоны камерами на 108 Мп. Накануне инсайдеры распространили информацию о том, что специалисты Xiaomi занимаются разработкой нового флагманского девайса, оснащенного процессором Snapdragon 865+ и основной камерой на 144 Мп.

Данную информацию опубликовал индийский информатор Судханшу Амбхоре, ранее уже делившийся планами китайской корпорации задолго до официального анонса того или иного девайса. Предполагается, что моделью, которая получит такие внушительные характеристики станет наследник Xiaomi Mi CC9 Pro 2019 – Mi CC10 Pro.

Впрочем, речь может идти и об улучшенной версии недавнего флагмана бренда Xiaomi Mi 10S Pro. Стоит отметить, что именно Xiaomi не так давно и начала первой производить устройства с камерами на 108 Мп, следующей стала южнокорейская фирма Samsung. В Apple наверняка не захотят отставать, и, возможно, также готовят свой ответ.