Мнение: Мракобесие и отвага: как бороться с вирусом?

02.04.2020, 16:18, Разное

Чего только в интернете не прочитаешь о том, какие меры могут способствовать остановке распространения всем уже надоевшего коронавируса. Но когда читаешь про "наркомовские 100 грамм" просто диву даешься от безграмотности наших политиков.

Сколько раз уже врачи говорили: ребята расслабьтесь – лекарства нет, панацеи нет – есть лишь профилактика. Ни чеснок, ни имбирь, которые взлетели в стоимости на фоне заявлений о том, что они укрепляют иммунитет и исключают возможность подцепить вирус, не являются решением проблемы.

Но у Коммунистов России своя вселенная. Заместитель председателя ЦК партии Коммунисты России Сергей Малинкович заявил:

«Во-первых, надо в конце рабочего дня, когда смена уже сдана, выдавать прямо на рабочем месте человеку ворошиловские 100 грамм; чтобы там некоторые медики не говорили, в разумных количествах спирт, употребляемый внутрь, профилактирует любую простуду. Это доказано жизнью!

Одновременно с наркомовскими 100 граммами надо выдавать работнику ежедневно по лимону и по полной головке чеснока.

Малинкович забыл еще добавить про киндер сюрприз и шило – шоб чесночок окутывал ароматами все вокруг. Вот так точно сработает:

Единственный плюс от такого чесночного мракобесия в том, что люди, пахнущие чесноком, отталкивают других – вот вам и дистанцирование на 1,5-2 метра. В остальном же – просто ересь.