 

Мнение: Мракобесие и отвага: как бороться с вирусом?

02.04.2020, 16:18, Разное

Чего только в интернете не прочитаешь о том, какие меры могут способствовать остановке распространения всем уже надоевшего коронавируса. Но когда читаешь про "наркомовские 100 грамм" просто диву даешься от безграмотности наших политиков.

Сколько раз уже врачи говорили: ребята расслабьтесь – лекарства нет, панацеи нет – есть лишь профилактика. Ни чеснок, ни имбирь, которые взлетели в стоимости на фоне заявлений о том, что они укрепляют иммунитет и исключают возможность подцепить вирус, не являются решением проблемы.

Но у Коммунистов России своя вселенная. Заместитель председателя ЦК партии Коммунисты России Сергей Малинкович заявил:

«Во-первых, надо в конце рабочего дня, когда смена уже сдана, выдавать прямо на рабочем месте человеку ворошиловские 100 грамм; чтобы там некоторые медики не говорили, в разумных количествах спирт, употребляемый внутрь, профилактирует любую простуду. Это доказано жизнью!
Одновременно с наркомовскими 100 граммами надо выдавать работнику ежедневно по лимону и по полной головке чеснока.

Малинкович забыл еще добавить про киндер сюрприз и шило – шоб чесночок окутывал ароматами все вокруг. Вот так точно сработает:

Единственный плюс от такого чесночного мракобесия в том, что люди, пахнущие чесноком, отталкивают других – вот вам и дистанцирование на 1,5-2 метра. В остальном же – просто ересь.

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Елизавета Пескова показала семейную реликвию

11.02 / Наука: Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

12.03 / Личное: Что делать Оксане Самойловой?

04.02 / Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля

11.03 / Доказано, что конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G действительно заряжается очень быстро

19.03 / Мнение: Гендерная разница при расчете шагов

12.02 / Новые наушники Samsung Galaxy Buds + в России оценили в 10 990 рублей

26.03 / Ангелина Вовк о самоизоляции из-за коронавируса: «На всякий случай прикупила гречки»

24.03 / Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры

23.03 / Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска