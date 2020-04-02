 

В Ростове-на-Дону появилось антивирусное такси

02.04.2020, 16:17, Разное

Не каждая профессия позволяет перейти на удаленную работу в условиях пандемии COVID-19. Строители Ростова-на-Дону, объединившись, решили стать водителями в особенных антивирусных такси.
Сменив защитные каски на силиконовые перчатки и медицинские маски, таксисты подумали и над безопасностью салона. Его обрабатывают в присутствии пассажира дезинфицирующим гелем и антисептиком хлоргексидином. Уже более 60 лет он успешно применяется в качестве наружного лекарственного препарата и средства дезинфекции. Отсутствие запаха дает возможность быстро очистить замкнутое пространство без риска вызвать аллергическую реакцию. Кроме проветривания салона автомобиля, обрабатываются дверные ручки и сидения. В конце смены машина тщательно очищается еще раз. Каждому пассажиру при необходимости выдается защитная маска и перчатки. Разница между заказом городского и антивирусного такси в пределах 50 рублей. Возможна не только перевозка людей, но и доставка продуктов и лекарств.

Единственным недостатком, по словам организатора коллектива прораба Владимира Филиппова, является срок ожидания машины. Их пока всего лишь десять, пояснил автор идеи в социальных сетях. После этого к проекту стали присоединяться жители города, среди которых много девушек.



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