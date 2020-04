“3500 аппаратов на 37 млн человек”. Супрун и украинское посольство в США попросили Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

02.04.2020, 16:16, Новости дня

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и посольство Украины в США попросили американского бизнесмена, основателя компания Tesla Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 марта Маск написал в Twitter, что у компании есть лишние аппараты, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

“Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Tesla. Аппараты и доставка – бесплатно. Единственное условие, чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе”, – отметил Маск.

1 апреля в комментариях к твиту Супрун написала: “Я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах. У нас только 3500 в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 млн. Пожалуйста, помогите нам!”

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us!

— Уляна Супрун (@usuprun) April 1, 2020

В тот же день к просьбе о помощи присоединились украинские дипломаты в США.

“Уважаемый Илон, Украина – вторая по величине страна в Европе с населением почти 40 млн. Пандемия в Украине приближается к пику, апрель будет самым трудным. Людям в больницах нужны ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству. Спасибо”, – сказано в твите.

Позже комментарий под постом бизнесмена оставил и известный украинский теннисист Сергей Стаховский.

“Ситуация в Украине будет катастрофической в течение очень короткого периода времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны”, – обратился спортсмен к предпринимателю.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country * ! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds.

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

Под постом Маска сообщения с просьбой помочь пишут чиновники из Испании, Нигерии, Аргентины и других стран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 952 тыс., из них более 202 тыс. выздоровели, а 48 320 человек умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 скончались.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в украинских больницах есть примерно 4 тыс. аппаратов ИВЛ, около 400 из них – в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц.