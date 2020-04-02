Власти Украины проведут переговоры с владельцами АЗС о снижении цен на горючее

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02.04.2020, 16:16, Новости дня

Власти Украины намерены провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций страны о снижении цен на горючее, сообщил 2 апреля сайт Офиса президента.

Пресс-служба главы государства отметила, что стоимость горючего в последнее время выросла на несколько гривен.

Решение о необходимости переговоров с представителями АЗС было принято на селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

Участники совещания также обсудили увеличение цен на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках. При этом отметили, что проблем с обеспечением населения Украины продуктами питания в настоящее время нет.

27 марта Антимонопольный комитет Украины вызвал для дачи пояснений о формировании цен на дизельное топливо и высокооктановые марки бензина представителей крупнейших сетей АЗС: WOG, ОККО, “Укрнафта”, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco.

С начала марта нефть подешевела примерно в два раза: с $51,9 до $24,3 за баррель. Главной причиной стало то, что Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти, а также что Саудовская Аравия “вступила в тотальную ценовую войну” с Россией.

Стоимость литра бензина марки А95, по данным издания “Минфин”, сейчас составляет 23–27 грн в зависимости от региона.

31 марта в АМКУ проинформировали, что часть руководителей сети автозаправочных станций в Украине соглашаются с возможностью снизить стоимость бензина и дизтоплива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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