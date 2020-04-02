Губернатор Архангельской области ушел в отставку

02.04.2020, 16:16, Новости дня

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке.

«Я написал заявление об отставке», – приводит его слова ТАСС.

«Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и президента. Сегодня мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту России, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора», – сказал Орлов, добавив, что на основании этого написал заявление об отставке.

«Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье (…) развивалось на благо жителей региона, нашего великого российского государства. Все решения для меня сегодня приняты. Я всем благодарен», – добавил он.

Орлов занимал пост главы региона с 3 февраля 2012 года.