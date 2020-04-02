Рябцев: Газовый рынок Европы переходит от больших контрактов к краткосрочным. Сокращение транзита может быть ситуативным

02.04.2020, 16:16, Новости дня

Падение объемов транзита газа ожидаемо и связано с началом действия нового контракта, заключенного в декабре 2019 года между НАК “Нафтогаз України” и “Газпромом”. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

“Трудно судить по текущим показателям. Всегда о чем-то можно говорить в отношении экспорта-импорта и транзита только по сезону или году. Изменения объемов, которые мы видим, исключительно тактические. Статистика баланса может меняться неоднократно даже в течение месяца. Хочу напомнить, у нас новый контракт с РФ, по которому объемы транзита не будут превышать 65 млрд м³ газа за год. В прошлом году не было таких ограничений. И понятно, что в этом сезоне при нынешнем невысоком потреблении из-за теплой зимы мы наблюдаем сокращение транзита. Пока нельзя говорить о каких-то тенденциях. Если к ноябрю мы увидим, что объемы транзита незначительные, то сможем говорить о нарушении контракта. А пока все происходит в рамках договоренностей”, – отметил собеседник.

По его словам, на транзит, экспорт и импорт газа также влияет глобальная тенденция перехода компаний-потребителей на краткосрочные контракты, которая наблюдается на европейском рынке.

“Потребление газа в Европе сокращается, потому что зима была теплой. На газовом рынке все меньше заключается долгосрочных контрактов и происходит все больше спотовых операций (грубо говоря, сегодня на сегодня). И доля газа, поставляемого в рамках больших контрактов постоянно сокращается. Часть рынка передается спотовым или краткосрочным контрактам, например на ближайший месяц, полгода, год. Это глобальная тенденция. Если сравнивать год к году, то ничего особенного в 2019 году по сравнению с предыдущим по потреблению газа не произошло. Да, есть определенные изменения по объемам потребления (которые продолжают сокращаться), по объемам импорта, по объемам добычи (по ней ожидался рост, а она в стагнации). Есть изменения в структуре, но они не являются кардинальными”, – подчеркнул Рябцев.

2 апреля ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” сообщил, что в январе – марте 2020 года объем транзита газа через Украину сократился по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года на 53%. Представители оператора подчеркивают, что объем транзита хоть и снизился, но российский “Газпром” полностью оплачивает транспортировку в соответствии с новой транзитной сделкой.

В декабре 2019 года НАК “Нафтогаз України” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.