 

США прокомментировали закупку медицинских принадлежностей у России

02.04.2020, 16:15, Новости дня

Соединенные Штаты привержены международной борьбе с COVID-19 и вносят щедрый вклад в антикризисные и гуманитарные усилия по всему миру, однако не могут делать это в одиночку, заявил Госдепартамент. На прошлой неделе страны «Большой двадцатки» договорились вести совместную работу по борьбе с коронавирусом, и США тесно сотрудничают с этими и другими странами, чтобы обеспечить нуждающихся необходимыми принадлежностями, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, который состоялся 30 марта, Соединенные Штаты согласились закупить у России необходимое медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и защитную экипировку. Поставка была получена Федеральным управлением по чрезвычайным ситуациям 1 апреля в Нью-Йорке.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, «обе страны в прошлом оказывали гуманитарную помощь друг другу в кризисные времена и, без сомнения, будут снова делать это в будущем». «Сейчас время работать вместе, чтобы победить общего врага, угрожающего всем нам», – подчеркнули в ведомстве.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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