 

Камеры МКС зафиксировали вблизи Земли скопление НЛО

02.04.2020, 16:09, Разное

На одном из каналов видеохостинга YouTube недавно появилось небольшое видео, снятое камерами МКС. В кадрах зафиксировано большое скопление НЛО вблизи Земли, но действительно ли это корабли представителей внеземных цивилизаций или научно объяснимый факт – пока остаётся загадкой.
В ролике можно заметить очертания Земли и некие светящиеся объекты – несколько одиночных и собранные в скопления. Поскольку кадры сняты бортовыми камерами МКС, и при этом видео не озвучено, то точно определить, что именно зафиксировано, на данный момент не представляется возможным. Уфологи выдвигают версии о флотилиях НЛО вблизи Голубой планеты. Некоторые даже считают, что в космосе могут идти «звёздные войны» между представителями двух разных цивилизаций, и якобы именно эти армады фиксируются камерами.

Аэрокосмические агентства никак не прокомментировали данную запись, поэтому объяснение появления скоплений загадочных объектов с научной точки зрения отсутствует. Интернет-пользователи в комментариях к видео с юмором пишут, что инопланетяне прилетают наблюдать за паническими настроениями землян из-за коронавируса. Другие же уверены, на записи могут быть оптические аберрации, излучение от небесных тел, плазмы, газа или пыли.



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