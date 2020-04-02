Возлюбленный Бузовой Манукян в рамках благотворительной акции раздал прохожим тонну гречки

02.04.2020, 16:09, Разное

Видеоблогер и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян, выступающий под сценическим псевдонимом DAVA, в рамках запущенной им благотворительной акции раздал прохожим тонну гречки, а также большое количество рулонов бумажных полотенец. Соответствующими видеофрагментами избранник «поющей телеведущей» Ольги Бузовой поделился с Instagram-аудиторией.

Давид Манукян на своей странице в соцсети подчеркнул: хвалиться добрым делом он не собирался и изначально вообще не планировал ничего выкладывать в интернет, однако всё происходившее, и в частности реакция людей, было настолько интересным, что музыкант решил всё же обнародовать кадры. По словам блогера, гречку и бумажные полотенца он и его команда раздавали, когда в Московской области карантин ещё не был введен. Сейчас же подобные действия – под запретом, так как правительство страны предпринимает профилактические меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.



Благотворительностью Давид Манукян и его помощники занимались 26 марта. Тогда они и представить себе не могли, что спустя пару дней вынуждены будут оказаться в самоизоляции. Рэп-исполнитель призвал сограждан оставаться дома, соблюдая требования карантина, а также попросил не рассматривать его видеосюжет в качестве некой провокации. Как отмечается, в действительности DAVA руководствовался простым и понятным большинству людей желанием помочь нуждающимся, тем более что артист имел все возможности это сделать.



На кадрах Давид Манукян с несколькими единомышленниками сначала наклеивает плакат, информирующий людей о благотворительной акции, затем отправляется в супермаркет за продукцией. В частности, гречки музыкант раздал людям целую тонну. Одни из получателей таких «подарков» выражали изумление, другие – даже недоверие. Нашлись и те, кто поспешил обнять благодетелей, которые, к слову, подавая правильный пример окружающим, находились в общественном месте в защитных масках.