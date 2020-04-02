На горячую линию проекта #МыВместе поступило свыше 182 тыс. обращений

02.04.2020, 16:08, Новости дня

На горячую линию волонтерского проекта «Мы Вместе» (#МыВместе) по состоянию на 1 апреля поступило 182 тыс. 335 звонков. Было зарегистрировано 24 тыс. 729 обращений, а выполнено – 18 тыс. 16 обращений.

Волонтерский корпус проекта увеличился до 37 тыс. 138 человек, сообщается в статистических данных, представленных организаторами.

За все время работы портала #МыВместе поступило 4 тыс. 259 заявок от партнеров, в том числе 3 тыс. 463 заявки от физических лиц и 796 заявок – от юридических. В частности, в среду, 1 апреля, поступила 591 заявка: 106 от юрлиц и 485 от физлиц.

В сообщении организаторов говорится, что чаще всего тем, кто обращался за помощью к волонтерам проекта «Мы Вместе», требовалась помощь в категории «Транспорт» – за время работы проекта поступило 1753 соответствующих заявок (за 1 апреля – 302 заявки). На втором месте – категория «Психологическая помощь». За ней к волонтерскому проекту обращались 809 раз, в том числе 91 раз за 1 апреля. На третьем месте – категория «Продукты». Волонтеры 540 раз помогли заявителям с покупкой продуктов в период, когда в регионах нашей страны действует режим самоизоляции в связи с опасностью распространения коронавируса. Указано, что соответствующая помощь только за 1 апреля была оказана 66 раз.

Также к проекту «Мы Вместе» обращаются за юридической помощью (488 раз), дистанционным обучением (299 раз), за финансовой помощью (223 раза), за помощью с бизнесом (198 раз), за медицинской консультацией (153 раза), за медицинским инвентарем (130 раз), за цифровой помощью (123 раза), организацией волонтеров (110 раз), информационной поддержкой (78 раз), по вопросам коммерции (44 раза). Также указано, что по другим вопросам к проекту обращались 138 раз и еще 34 заявки поступило «не по теме».

Волонтерский проект «Мы Вместе» призвал в условиях распространения коронавируса оставаться дома. А чтобы провести время дома с пользой, предложил различные возможности выбрать занятие по душе. В общей сложности проект представил 199 возможностей: в категории «Культура» – 66 возможностей, «Обучение» – 54, «Развлечения» – 51, «Здоровье» – 17, а также «Акции и конкурсы» – 11.

Проект «Мы Вместе» 309 раз появился в новостях: 129 раз в категории «Бизнес помогает», 43 – «Волонтеры и НКО», 51 – «Люди людям», 21 – «Спасибо» и по другим категориям – 65 раз.

Напомним, в среду добровольцы, принимающие участие в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, поздравили с днем рождения пожилых людей, находящихся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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