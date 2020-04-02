Коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе «Новогорск»

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02.04.2020, 16:08, Новости дня

На учебно-тренировочной базе «Новогорск» один из спортсменов, проходивший сборы, заразился коронавирусом, сообщили два независимых источника.

«Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, у одного из спортсменов обнаружен коронавирус», – сообщил ТАСС источник.

В свою очередь глава тренировочной базы Николай Доморацкий подтвердил, что один из спортсменов, проходивших сборы на базе, заразился коронавирусом.

«Это один спортсмен [у которого выявлен коронавирус]. Все, сборы закрыты», – отметил Доморацкий.

Отмечается, что на базе во время карантина занимаются в общей сложности 122 спортсмена.

По его словам, на базе останутся только члены сборной по художественной гимнастике. 

«Художницы полностью изолированы, они абсолютно чисты как и сотрудники, с ними работающие – 11 человек. Они постоянно в помещении, у них своя столовая и гостиницы. Они изолированы от всего. Сейчас идет процесс полной обработки, анализы все сдали», – сказал он.

По словам главного тренера сборной по синхронному плаванию Татьяны Покровской, российские синхронистки покинули базу в связи с обнаружением коронавируса, передает РИА «Новости». 

«Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус. Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно», – сказала она.

Ранее саблист сборной РФ Дмитрий Даниленко заподозрил у себя коронавирус. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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