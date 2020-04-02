МИД РФ озвучил новую версию о поставках российской “гуманитарной помощи” в США: расходы оплатили пополам

02.04.2020, 16:07, Новости дня

МИД РФ днем 2 апреля заявил, что половину груза с медицинской техникой и средствами защиты от коронавируса, отправленного накануне в США, оплатил Российский фонд прямых инвестиций, пишет ТАСС. Другая половина, по словам дипломатов, все-таки была оплачена Соединенными Штатами.

“Половина стоимости груза оплачена РФПИ, а половина – американской стороной самостоятельно. Как известно, РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России”, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на данный момент у России есть возможность “помочь в борьбе с общей угрозой”, но страна рассчитывает также на ответные поставки из США в случае такого же обращения российских властей:

“В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется”, – сказала Захарова.

РФПИ – это Российский фонд прямых инвестиций, созданный Дмитрием Медведевым в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Всего РФПИ инвестировал 170 млрд рублей средств фонда и 1,6 трлн рублей средств партнеров.

Два дня назад президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора договорился с Путиным о доставке российского медицинского оборудования в США, но не сообщил, на каких условиях это будет сделано. Российские госСМИ, в частности “Вести”, подчеркивали, что поставки являются “гуманитарной помощью”, без указания, что США за них что-то заплатили. Это же слово использовал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков:

“С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”, –​ ​сказал Песков.

Однако в четверг утром представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что медикаменты и медицинское оборудование, которое было доставлено в Нью-Йорк российским транспортным самолетом, было “закуплено” властями Соединенных Штатов у России, а не передано бесплатно.

Кремль, государственные медиа и прокремлевские блогеры схожим образом использовали для пропаганды поездку российского военного медперсонала в Бергамо и другие города Италии с большим числом заболевших коронавирусной инфекцией. Эту поездку также называли “гуманитарной помощью”, которую итальянские власти “с благодарностью приняли”.