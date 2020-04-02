 

В Кузбассе запустили лабораторию по диагностике коронавируса

02.04.2020, 16:06, Новости дня

На Кузбассе запущен новая лаборатория по диагностике коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс" со ссылкой на губернатора Кемеровской области. Учреждение будет работать на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИД в Кемерове.

"Исследование будет проводиться при помощи тест-систем, разработанных сотрудниками Новосибирского государственного научного центра вирусологии "Вектор". Коронавирусная инфекция выявляется методом ПЦР. Диагностика будет занимать порядка 6 часов", — уточнили представители главы региона.

Также есть информация, что все анализы, будут проводиться в лаборатории только по назначению врачей.

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ГТРК "Кузбасс"



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