На с базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом

02.04.2020, 16:06, Новости дня

Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19. Также Доморацкий рассказ о мерах, предпринятых по недопущению растространеню вируса.

"Было проведено тестирование всех спортсменов, пребывавших на базе. У одного человека он оказался положительным. Скорее всего, он заразился до въезда на базу. Самочувствие хорошее, никаких симптомов нет", — приводит слова Доморацкого "Спорт-Экспресс".

В настоящее время на УТЦ "Новогорск" остаются 53 спортсмена, все представители художественной гимнастики, и 11 человек персонала. База закрыта и полностью изолирована. Есть запас продуктов на 5 дней. Однако представители синхронного катания и спортивной гимнастики, которые могли контактировать с заразившимся, разъехались по домам