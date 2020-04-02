 

Всемирная медицинская ассоциация: самодельные маски – выражение солидарности, а не средство защиты

02.04.2020, 16:06, Новости дня

Самодельные маски для лица, ставшие популярными на форе распространения коронавируса COVID-19, стали знаком общественной солидарности, но не являются средством защиты. Такое мнение высказал глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери.

"Научно польза маски не доказана", — сообщил врач, пояснив, что самодельные маски не фильтруют воздух нужным образом и поэтому не нужны.

"Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", — указал Ульрих Монтгомери, передает "Интерфакс".

Между тем, ранее Всемирная организация здравоохранения предостерегла людей от ложного чувства безопасности при ношении маски. По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, медицинские маски должны носить уже заболевшие люди и медицинские работники, которые оказывают им помощь. Положительный эффект от маски в попытке защититься от инфекции для здорового человека не доказан.

Аналогичной точки зрения придерживаются и многие российские врачи. Врач Ольга Ястребова рассказала, что одноразовые медицинские маски нужны заболевшему, чтобы он не заражал других людей. Если человек здоров, то носить такую маску не имеет смысла. Более того, последние исследования показали, что такая маска играет роль некоего "парника", в котором поселяются и активно размножаются вирусные частицы.



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