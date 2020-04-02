Новый кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

02.04.2020, 15:58, Новости дня

Несмотря на то, что многие автомобильные бренды в марте фиксируют падение продаж, однако это касается далеко не всех моделей.

В частности, популярный южнокорейский кроссовер Kia Seltos на индийском рынке остается достаточно востребованным. За минувший месяц местные клиенты приобрели более 8,5 тысяч новых машин, тогда как за последние восемь месяцев число сделок составило около 83 тысяч продаж. Под капотом данного автомобиля предусмотрели несколько вариантов моторов на 1,4 и 1,5 литра.

Новинка получила также 6-ступенчатую трансмиссию. В базовой комплектации предусмотрели систему стабилизации, мультимедийный комплекс, бортовой компьютер и 16-дюймовые колесные диски. Цена на Kia Seltos начинается от 1 млн рублей в эквиваленте на местную валюту.