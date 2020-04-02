 

Wolkswagen начинает выпуск кроссовера больше Teramont

02.04.2020, 15:58, Новости дня

На заводе FAW-Volkswagen занялись выпуском нового полноразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается немецким производителем.

Вместе с тем инсайдеры уверены, что речь идет о серийной модели, построенной на базе концепта  Volkswagen SMV, который продемонстрировали весной прошлого года на автосалоне в Шанхае. Кроме того, предполагается, что модель выполнена на архитектуре MQB, предполагающей возможность использования любых агрегатов.

Под капотом представлены двигатели с мотором 2,0 и 2,5 литра с увеличенной мощностью. Автомобиль получил роботизированную трансмиссию и полноприводную систему. В компании пока не называют ориентировочные сроки презентации нового увеличенного кроссовера.



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