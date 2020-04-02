 

Мнение: Помощь, деньги и совесть

02.04.2020, 15:55, Разное

Любопытный поворот. Оказывается, гуманитарная помощь, которую Россия отправила в США – а это был груз столь дефицитных в России масок и дезинфицирующих растворов, которых тоже не густо в наших аптеках – в общем, это была не помощь. Как заявила представитель Госдепартамента Морган Ортегус, весь этот груз был "приобретен" за деньги. То есть – обычный товар. Ортегус не уточнила, сколько было заплачено за груз, но отметила, что "покупка" была следствием телефонного разговора Путина и Трампа.

Ситуация начинает выглядеть откровенно омерзительной. Если бесплатную помощь нуждающейся Америке при чудовищном дефиците этих материалов у нас еще можно как-то криво, но объяснить гуманитарными соображениями, то продажа (то есть, банальный бизнес) в тех же условиях – это что-то совсем запредельное. То есть, у нас этого нет, но мы это продаем на сторону. Это как если бы блокадный Ленинград барыжил мукой с той же самой Америкой. То, что умершие люди на улицах валяются – не печаль, зато мы валютную выручку по карманам распихаем.

То, что кремлевские бандиты циники и мерзавцы, особых сомнений не было никогда. Но настолько циничными быть даже для них как-то уж слишком.

Источник: Эль Мюрид



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