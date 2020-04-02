 

Фейки о коронавирусе породили новый вид мошенничества

02.04.2020, 15:53, Новости дня

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о новом виде мошенничества, связанном с лживой информацией о коронавирусе.

«Поскольку в социальных сетях все обсуждают якобы скорое введение «спецпропусков для перемещения по Москве», на этой теме стали паразитировать фейкометы», – сообщил он в своем Telegram-канале.

«И дело не только в распространении слухов; например, Facebook уже активно рекламирует жуликов, которые предлагают свои услуги по «оперативной и срочной доставке» данных пропусков, которых еще нет в природе!» – подчеркнул Малькевич.

«Кстати, жалобы не работают. Может быть, пока. Возможно, если тысяча добровольцев напишут в администрацию Facebook, они отреагируют и перестанут плодить фейки!» – добавил он.

Накануне президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус выявил слабые места российского интернета.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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