 

Информационно-аналитическая система «Центр управления регионом» заработала в Нижегородской области

02.04.2020, 15:53, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запустил работу информационно-аналитической системы «Центр управления регионом» (ЦУР), сообщила пресс-служба правительства региона.

Основные задачи, для которых создавался «Центр управления регионом», – это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников: от звонков в экстренные службы до обращений в социальные сети, передает «Нижегородская правда». 

Проект начал работу в регионе в пилотном режиме. Полноценно в него интегрирован ряд информсистем: портал обработки обращений граждан «Вам решать», «Система-112», мониторинг социальных сетей «Инцидент», проект «Карта жителя Нижегородской области». На следующем этапе развития добавятся системы АПК «Безопасный город», мониторинг предоставления государственных услуг через МФЦ и в электронном виде – с портала «Госуслуги». 

«ЦУР централизует все источники обращений от нижегородцев, собирает их в единый поток. Безусловно, этот проект поможет министерствам, ведомствам более оперативно реагировать на различные запросы нижегородцев. Особенно это касается вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией: на них я поручаю реагировать максимально быстро», – подчеркнул Никитин. 

В правительстве пояснили, что особенно актуальным становится проект «Карта жителя Нижегородской области», интегрированный в ЦУР. Система на позволяет получить подтверждение обоснованности нахождения вне дома для людей в самоизоляции. Через «Карту жителя» уже было выдано более 15 тыс. подтверждений.

«Поручение было дано еще до пандемии. И это большой кредит доверия к нам как к региону, который делает многое, чтобы поставить взаимодействие с жителями «на цифровые рельсы». Система, по сути, ориентирована на то, чтобы граждане были максимально вовлечены в госуправление», – подчеркнул Никитин. 

Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО «Диалог». 



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