В России стартуют предзаказы на флагманы Huawei P40 и P40 Pro

02.04.2020, 15:53, Разное

В конце марта текущего года китайский технологический гигант Huawei представил новые флагманы P40 и P40 Pro. По информации производителя, со 2 апреля в РФ стартуют предзаказы на инновационные гаджеты.

В ходе презентации представители компании озвучивали ряд технических характеристик новинок. Так, производительность новым флагманам обеспечивает процессор Kirin 990 с интегрированным 5G-модемом. Предусмотрена «умная» система охлаждения, «обтекаемый» дисплей для одновременной работы с несколькими приложениями, функция «мультискрин», улучшенная фотосистема Leica и ряд других решений. Основная камера новинок – с тремя модулями, один из которых – широкоугольный, второй – длиннофокусный, третий – сверхширокоугольный.

Поклонники китайского бренда в РФ начиная со 2 апреля могут оформить предзаказ на новинки. С 10 числа того же месяца гаджеты будут доступными и в розничной продаже. Рекомендованные ценники для Huawei P40 и P40 Pro – 49,99 и 69,99 тысяч рублей соответственно. Приобрести новые флагманы можно будет в фирменных магазинах компании-производителя и в партнёрских сетях.