ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по подозрению во взятках

02.04.2020, 15:48, Новости дня

ФСБ проводит следственные действия в следственном департаменте МВД РФ в рамках уголовного дела о коррупции, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, в том числе выемка документов и опрос сотрудников ведомства», – сказал ТАСС источник.

В свою очередь другой источник агентства добавил, что обыски прошли у одного из высокопоставленных сотрудников следственного департамента.

Позже стало известно, что двое генералов из Следственного департамента МВД РФ задержаны по подозрению во взятках от бизнесмена, владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Кроме того, задержан подчиненный генералов – следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

«По делу о получении особо крупной взятки задержаны заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест», – сказал источник.

Напомним, бывший владелец табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберт Худоян был задержан по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.