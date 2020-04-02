Генпрокуратура потребовала привлечь к ответственности «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе

02.04.2020, 15:48, Новости дня

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения к ответственности «Эха Москвы» за фейк о коронавирусе на сайте оренбургского отделения радиостанции, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что «на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» выявлена публикация под названием «Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8», передает ТАСС.

Также данный материал «обнаружен на странице пользователя Владимир Осечкин в Facebook».

По данным регионального УФСИН, проверка не подтвердила заболеваний осужденных, а новость является ложной.

«Поскольку сайт радиостанции является подразделением московской редакции «Эхо Москвы», соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении радиостанции «Эхо Москвы» к административной ответственности», – отметили в ведомстве.

Всего Генпрокуратура выявила в соцсетях и СМИ пять новых фейков о коронавирусе: выявлены содержащие недостоверную информацию статьи на электронном портале о якобы пяти случаях заболевания коронавирусом во Владивостоке; в Twitter и Telegram – сообщения о «преобразовании» больницы в Перми в госпиталь для зараженных и невыдаче медикам средств индивидуальной защиты; в соцсети «ВКонтакте» – пост о «500 случаях заболевания коронавирусом» в Перми и мошенничестве под видом дезинфекции в Пензе, а также видео на портале YouTube о том, что вирус якобы не опасен.

Подчеркивается, что эта информация создает «предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«На основании ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.