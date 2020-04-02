«Единая Россия» предложила особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии

02.04.2020, 15:48, Новости дня

«Единая Россия» совместно с правительством РФ и Министерством строительства и ЖКХ предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении партии.

Предложение озвучил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на внеочередном заседании верхней палаты парламента, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Как отметил Турчак, пандемия повлияла на финансовое благополучие людей. «Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг», – сказал Турчак.

По его словам, предложенные меры разработаны в соответствии со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением президента России Владимира Путина к гражданам, а также с перечнем поручений правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

«Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение», – сказал Турчак.

Согласно предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Предлагается, что компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. В том числе необходимо освободить население от обязательств по поверке счетчиков.

«Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса», – добавил Турчак.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала озвученные инициативы актуальными и поддержала решение направить их в правительство России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице введен временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи.