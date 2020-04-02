Как победить коронавирус и защитить детей: Анджелина Джоли дала интервью корейской газете

02.04.2020, 15:42, Разное

В конце марта приемный сын Анджелины Джоли вернулся из Южной Кореи, где проходил обучение в университете Енсе. Учебное заведение временно закрылось из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире, так что Мэддокс поспешил прилететь в родной Лос-Анджелес. Дома он продолжил обучение дистанционно. Своими мыслями по поводу сложившейся ситуации Анджелина Джоли поделилась со старейшим и известнейшим корейским изданием DongA Daily.

Я очень довольна, что Мэддокс выбрал именно этот университет. Сейчас ВУЗ, конечно же, закрыт из-за пандемии. Но сын не планирует менять учебное заведение. Он вернется обратно, как только ситуация разрешится. Это время он использует, чтобы подтянуть знания по корейскому и русскому языкам.

Анджелина и Мэддокс в южнокорейском университете Енсе

Внезапно оказаться отрезанным от школы и друзей – тяжелое испытание для любого ученика. Но в некоторых странах такое прерывание учебы особенно критично: после паузы не все ученики смогут вновь вернуться в школу. Сейчас им приходится выходить на работу, а после – они столкнутся с огромным давлением. Им придется выбрать труд вместо занятий. Поймите, некоторые дети зависят от школы: там они получают еду. Для них это единственный способ выжить в условиях экстремальной нищеты. Другие молодые люди могут испытывать дома насилие со стороны членов семьи. Так что сейчас необходимо сделать все, чтобы дети продолжили обучение. Например, с помощью дистанционных уроков. Они должны быть уверены, что получат свои знания и другие виды поддержки, которые получали ранее. Это именно то, над чем я работаю сейчас вместе с ЮНЕСКО.

Мое сердце разрывается на части при мысли о людях в Корее и по всему миру, которые пострадали из-за коронавируса. Я надеюсь, что страны, объединив усилия, знания и ресурсы, смогут победить эту болезнь. Только вместе у нас это получится. Надеюсь, что все это напомнит людям, как важно работать сообща,

– рассказала Джоли.

На 2 апреля количество случаев заражения COVID-19 в России превысило 3,5 тысячи, в мире число зарегистрированных больных движется к миллиону.

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США (216,5 тысяч человек). Италия находится на втором месте – 110,5 тысяч, а Испания – на третьем (104,1тысяч).

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Напомним, 18-летний Мэддокс летом прошлого года поступил в университет Енсе и уже в сентябре улетел в Южную Корею учиться. Актриса тяжело переживала разлуку с сыном и во время гастрольного мирового тура своего нового фильма “Малефисента: Владычица тьмы” она не упустила возможности встретиться с сыном в Токио.