В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

02.04.2020, 15:30, Новости дня

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя в регионе из-за карантина по коронавирусу.

Документ опубликован на сайте администрации региона.

«Постановляю запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции», – говорится в постановлении.

Отмечается, что сухой закон вводится в Забайкальском крае до особого распоряжения.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Аналогичное решение приняли в большинстве российских регионов. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

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