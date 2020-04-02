«Мы с Машкой молодцы, сдержались»: Башаров вспомнил о ревности жены к Марии Мироновой

02.04.2020, 15:30, Разное

Актер Марат Башаров признался, что профессия часто влияет на судьбы исполнителей. В качестве примера он вспомнил о ревности супруги к актрисе Марии Мироновой.

Рассказывая Борису Корчевникову о съёмках фильма «Свадьба», он сообщил, что первая жена Елизавета Круцко не могла справиться с чувством ревности к его партнерше по ленте. Башаров называет Марию Миронову красавицей, а во время работы над картиной ей было всего лишь 27 лет. Дочь прославленного Андрея Миронова и Екатерины Градовой в фильме играла молодую девушку Таню Симакову, а Башаров по сценарию был её возлюбленным. Режиссер Павел Лунгин, кроме сцен с поцелуями, снимал также интимный эпизод. Он даже предложил актеру для правдоподобия полностью раздеться. Препятствием стала загорелая спина Башарова, которая слишком контрастно выглядела по сравнению с его «белым задом». Лунгин передумал, и до «обнаженки» дело не дошло.

Экранные чувства не переросли в роман, с гордостью заявил актер, называя себя и Миронову «молодцами». Отношения же с Круцко, которая была не только женой, но и директором Башарова, распались через 9 лет после выхода «Свадьбы» на экран в 2000 году.