Число заявок на пособие по безработице в США выросло до рекордных 6,6 миллионов

02.04.2020, 15:30, Новости дня

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило на 3,341 млн с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 млн и составило 6,648 млн, сообщило министерство труда страны.

Оно отмечает, что такое количество заявок за неделю является максимальным за всю историю наблюдений, передает РИА «Новости».

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,6 млн – до 2,612 млн, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,004 млн. Первоначальный показатель составлял 998,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, выросло на 1,245 млн с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 3,029 млн человек. Показатель стал максимальным с июля 2013 года, когда количество получающих пособие по безработице достигло 3,079 млн человек. Прошлый показатель был пересмотрен до 1,784 млн человек с 1,803 млн.

Ранее ситуацию в экономике США сравнили с Великой депрессией.