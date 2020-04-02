 

СК проверит фигуранта дела Голунова из-за нарушений по другому делу

02.04.2020, 15:30, Новости дня

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку в отношении фигуранта дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова – экс-полицейского Максима Уметбаева, в связи с нарушениями в оформлении документов по другому делу, связанному с торговлей наркотиками, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что дело возбуждено «после операции с контрольной закупкой амфетамина», передает ТАСС.

«Оперативники задержали наркоторговца на его квартире, а один из понятых отказался расписываться в документах, следователи подозревают, что это сделал за него Уметбаев, что является нарушением. Сейчас в отношении бывшего оперативника ОНК УВД по ЗАО Москвы начата проверка. Она осложнятся тем, что понятой сам сейчас привлечен к ответственности по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»)», – добавил он.

Адвокат Уметбаева Сергей Королев подтвердил факт доследственной проверки и не исключил, что его подзащитного собираются сделать «крайним». По его словам, Уметбаев поступил в полном соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, зафиксировав протоколе отказ понятого расписываться там.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, в случае отказа понятого или задержанного лица расписаться в протоколе осмотра места происшествия, данный факт фиксируется сотрудником внутренних дел, составлявшим протокол», – отметил защитник.

Напомним, Уметбаев и еще четверо бывших полицейских, принимавших участие в задержании Ивана Голунова, обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Позднее Коновалов был переведен под домашний арест.

В марте СК попросил продлить арест подозреваемых по делу Голунова.



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